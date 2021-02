Moderna Long: 55 Prozent Chance

Im Wettrennen um die Zulassung des Impfstoffes gegen die Covid-19-Pandemie in der EU war Moderna mit seinem mRNA Wirkstoff nur knapp hinter Biontech/Pfizer an zweiter Stelle. Aktuell gilt es, bestellte Vakzine auch in der vereinbarten Zahl zu produzieren und auszuliefern. Offiziell kämpft Moderna mit Lieferschwierigkeiten. Eigentlich sollte der Impfstoff von Moderna wirtschaftlich am erfolgreichsten sein, nachdem er sich durch einen hohen Wirkungsgrad auszeichnet und bei höheren Temperaturen transportiert und aufbewahrt werden kann als beispielsweise jener von Biontech/Pfizer. Dies senkt die Logistikkosten, weil der Wirkstoff von Moderna bei normalen Kühlschranktemperaturen zwischen zwei und acht Grad Celsius voraussichtlich 30 Tage lang stabil ist. Wenn die Pandemie durch die globalen Impfkampagnen besiegt ist, sitzt Moderna auf einer Technologie, die für ein breites Spektrum an Krankheiten eingesetzt werden kann und die Umsätze in Zukunft sicherstellt.

.

Zum Chart

.

Für Aktionäre, die schon Anfang 2020 auf Moderna aufmerksam wurden, war ein Zugewinn in der Spitze von 939 % möglich. Den Marktteilnehmern dämmerte es langsam, welche Dynamik der Wirkstoff auch finanziell entfalten wird. Allein die Europäische Union hat mit Moderna einen Vertrag über 160 Millionen Dosen abgeschlossen. Seit dem IPO Ende 2018 weist Moderna Verluste aus, nur um für 2022 einen Gewinn pro Aktie von 6,26 Euro einzuplanen. Das KGV für 2022 liegt aktuell bei 21. Es ist also denkbar, dass Moderna kein „one trick pony“ bleibt, sondern in weiterer Folge spektakuläre medizinische Erfolge feiern wird können. Die Aufwärtsentwicklung ist aktuell noch intakt, und der starke Widerstand bei 100 US-Dollar konnte Ende November nachhaltig überwunden werden. Das All Time High um den Wert von 180 US-Dollar wurde zweimal getestet und sollte zeitnah überschritten werden. Unterstützung findet das Papier an den Marken 132,72 US-Dollar und 100,00 US-Dollar.

Moderna (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 180,00 // 200,00 US-Dollar Unterstützungen: 132,72 // 100,00 US-Dollar

Fazit

Die Moderna-Aktie hat die Widerstandszone bei 100 US-Dollar nachhaltig überwunden, und einen neuen Widerstand beim All Time High 180 US-Dollar herausgebildet. Aktuell wird jeder Milliliter Wirkstoff der produziert wird, just in Time verimpft. Diese aus Produzentensicht paradiesischen Zeiten sollten bis Ende des Jahres anhalten. Aber Moderna sitzt auf Know How, dass auch nach der Pandemie für satte Umsätze sorgen wird.

.

risikobereite Anleger, die von einer steigenden Moderna-Aktie bis auf 200,00 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN KE1NQM) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 74 % und dem Ziel bei 200,0 US-Dollar (4,13 Euro beim Optionsschein) bis zum 03.04.2021 ist eine Rendite von rund 54% zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 134,02 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 50 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,09 zu 1, wenn bei 134,02 US-Dollar (1,33 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: KE1NQM Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,78 - 2,81 Euro Emittent: Citigroup Basispreis: 200,00 US-Dollar Basiswert: Moderna Inc. akt. Kurs Basiswert: 165,85 US-Dollar Laufzeit: 20.01.2022 Kursziel: 4,13 Euro Omega: 2,65 Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Citigroup

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.