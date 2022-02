MODERNA - Weitere Verkaufswelle droht

Die Moderna-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 497,17 USD in einer starken Abwärtsbewegung. Am 19. Januar 2022 fiel die Aktie unter eine mögliche untere Begrenzung der Abwärtsbewegung und unter die wichtige Unterstützungszone zwischen 189,26 USD und 178,50 USD. Nach einem Tief bei 138,17 USD erholte sich der Wert an diese Zone, prallte aber daran nach unten ab.

Am 14. Februar durchbrach der Wert einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Das Tief bei 138,17 USD hielt aber zunächst. Nach einem kleinen Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend bröckelt der Kurs seit Donnerstag bereits wieder leicht. Aktuell wird die Aktie leicht unter dem Schlusskurs vom Freitag getaxt.

Verkaufswelle kann weitergehen

Noch hält die Unterstützung bei 138,17 USD. Aber das könnte sich bald ändern. Anschließend wäre eine weitere Verkaufswelle in der Moderna-Aktie möglich. Die nächste wichtige Unterstützungszone lieget bei 102,66-95,12 USD. Diese könnte die Aktie des Impfstoffherstellers in den nächsten Tagen oder Wochen testen.

Ein Kaufsignal ergäbe sich frühestens mit dem Anstieg über das Hoch vom 01. Februar 2022 bei 177,55 USD. In diesem Fall könnte man die Bewegung der letzten Wochen als kleinen Doppelboden interpretieren. Ein rechnerisches Ziel läge dann bei 228,15 USD, wobei aber schon bei 210,96 USD eine wichtige Hürde läge.

Fazit: Noch ist in der Moderna-Aktie kein Boden in Sicht. In Kürze könnte es zu einem neuen Verkaufssignal kommen.

