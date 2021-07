Mögliches Leck: Reaktor Doel 2 in Belgien vorsorglich abgeschaltet

ANTWERPEN (dpa-AFX) - Der Kernreaktor Doel 2 nahe der belgischen Stadt Antwerpen ist wegen eines möglichen Lecks manuell abgeschaltet worden. Das teilte die belgische Atomaufsichtsbehörde FANC am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge ist die Lage aber unter Kontrolle. Das potenzielle Leck sei in einem nicht nuklearen Teil der Anlage entdeckt worden, hieß es. Es sei ein deutlich höherer Verbrauch von Wasserstoff festgestellt worden, was auf ein Leck hindeute. Daher sei der Reaktor als Vorbeugung abgeschaltet worden. Die Ursache werde derzeit untersucht. Das Kraftwerk ist rund 140 Kilometer Luftlinie von Aachen und gut 170 Kilometer Luftlinie von Düsseldorf entfernt./mjm/DP/eas