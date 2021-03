Monatsauftakt gelungen, DAX zurück an 14.000

Gelungener Monatsstart im DAX

Bereits an den asiatischen Aktienmärkten dominierten die grünen Vorzeichen. Dies schlug sich direkt in der Vorbörse mit Kursen über 13.900 Punkten nieder, wie wir hier im Gespräch bewerteten:

Hintergrund war das US-Konjunkturpaket von Joe Biden, welches nun bereit für eine Abstimmung im Senat ist. Dort haben die Demokraten die Mehrheit und damit bestehen sehr gute Chancen, schon bald die Auswirkungen dieser 1,9 Billion US-Dollar umfassenden Staatshilfen in der Praxis zu sehen.

Von dieser Euphoriewelle getragen konnte sich der DAX weiter in Richtung 14.000 Punkte bewegen. Zunächst scheiterte ein weiterer Anlauf, ähnlich wie in der Vorwoche, doch zum Handelsschluss gelang der Sprung über diese psychologische Marke.

Inflation ist zwar weiter ein Thema, gerade nach der heutigen Veröffentlichung der Verbaucherpreise, welche so stark wie seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie gestiegen sind.

Das Thema "US-Paket" überschattete jedoch alles in positiver Hinsicht und brachte den DAX gerade zum Handelsschluss noch einmal in Schwung.

Folgende Eckdaten wurden verzeichnet:

Eröffnung 13.962,43 Tageshoch 14.022,02 Tagestief 13.873,83 Vortageskurs 13.786,29 Schlusskurs 14.012,82

Da die Wall Street aktuell weiter auf einem deutlich erhöhten Niveau notiert, kann sich auch nachbörslich der DAX über der 14.000er-Marke halten.

Der heutige Verlauf ist hier dargestellt:

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

In Deutschland sind die Lockerungen in der Corona-Pandemie das bestimmende Thema. Entsprechend sensitiv sind auch einzelne Aktien auf den aktuellen politischen Stand.

Gewinner des Tages war die MTU Aero Engines. Das Unternehmen profitiert von den Lockerungen über weitere Bestellungen in der Luftfahrtbranche, wenn Reisewillige wieder in die Welt fliegen können. Zudem stiegen in den USA die Airlines überdurchschnittlich, wie beispielsweise United Airlines um ebenfalls rund 5 Prozent.

Verlierer waren dünn gesäht, darunter fielen nur Infineon und Continental.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Übergeordnet haben die Tiefs aus dem Februar gehalten und der 13.650er-Bereich den Verkaufsdruck technisch gebremst. Damit hatte der Markt wieder technisch "Luft" bis zur 14.060 und nutzte diese weitestgehend.

Damit steht der Index erneut auf dem Ausgangsniveau der letzten Wochen:

Ob hier ein Sprung über die 14.070 und damit zum Allzeithoch gelingt, muss die weitere Entwicklung der Wall Street heute zeigen.

Gerne sprechen wir Morgen gegen 8.30 Uhr mit Daniel Saurenz von Feingold Research darüber. Sie sehen es vor 9.00 Uhr wie gewohnt auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Einen angenehmen Monatsstart wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

