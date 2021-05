Monatsstart gelungen: DAX verteidigt Unterstützung

DAX-Unterstützung hat erneut gehalten

Zum Monatsstart hat der DAX zunächst den Monatseffekt genutzt und stark begonnen. Oftmals werden in neuen Monaten weitere Kundengelder am Kapitalmarkt investiert, vorrangig durch Sparpläne privater Anleger.

Doch bereits nach der ersten Handelsstunde verpuffte dieser Effekt, wie wir im Interview mit Erdem feststellen mussten:

Angefeuert wurde die Kurse von Daten der Deutschen Einzelhändler. Sie hatten ein Umsatzplus von 12,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erzielt. Doch dieser "Stimulus" wirkte nicht lange nach.

Bis zum Mittag fiel der DAX unter das Tief vom Freitag und markierte mit 15.111 Punkten recht genau das Unterstützungsniveau der vergangenen Wochen. An diesem Punkt kamen die Käufer zurück in den Markt und schafften es bis zur Eröffnung der Wall Street, alle Verluste auszugleichen sowie das vorherige Tageshoch noch einmal zu erreichen.

Die Volatilität stieg in dieser Phase weiter an und markierte mit 157 Punkten zwischen dem Tageshoch und Tagestief ein mittleres DAX-Niveau der letzten Monate. Nur rund 30 Punkte unter dem Tageshoch schloss der Markt seine XETRA-Handelszeit ab und hinterließ folgende Tagesparameter:

Eröffnung 15.191,79 Tageshoch 15.268,56 Tagestief 15.111,30 Vortageskurs 15.135,91 Schlusskurs 15.236,47

Auch wenn die Schwankungsbreite zu Freitag zugenommen hatte, gab es keinen Ausbruch aus der übergeordneten Range. An dieser größeren und mehrfach skizzierten Seitwärtsphase wird sich der DAX wohl auch am Dienstag messen lassen müssen. Erst einmal war dies der Intraday-Verlauf vom Wochen- und Monatsstart:

Von der Wall Street kamen nachbörslich keine weiteren Signale. Ein "Sell in may" auf Basis dieser Börsenweisheit ist somit nicht in Sicht.

Welche Aktien standen beim DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Heute werde noch die PKW-Absätze in den USA vermeldet. Nachdem bereits aus China sehr positive Daten kamen, rechnen Analysten auch mit einem Umsatzplus im amerikanischen Vertriebsgebiet. Im Vorfeld stiegen Volkswagen und auch der Kunststofflieferant Covestro heute an und markieren die Spitze der DAX-Aktienliste.

Dahinter rangierte Infineon, die vor Quartalszahlen somit wieder Fahrt aufnehmen konnten ebenso wie Siemens, die von diesen Quartalszahlen profitieren könnten. Mit der Beteiligung an Siemens Healthineers ist dies bereits gelungen, wie im Mittagsvideo deutlich wurde.

Tagesverlierer war heute die Deutsche Bank. Die BaFin verlangt weitere Anstrengungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung und dabei interne "Sicherungsmaßnahmen sowie Sorgfaltspflichten". Dies ist mit Kosten verbunden, welche auf dem zukünftigen Gewinn lasten könnten.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Mit der heutigen Tageskerze hat der DAX die Range der letzten Wochen bestätigt und sich damit wieder stabilisiert. Es gab keinen weiteren Impuls im Chartbild, der auf einen größeren Trend hinweisen könnte.

Der Tageschart skizziert sich folgendermaßen:

