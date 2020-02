Moncler schüttet eine höhere Dividende aus

Die Aktionäre des italienischen Modekonzerns Moncler S.p.A. (ISIN: IT0004965148) erhalten für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,55 Euro. Damit erhöht Moncler seine Dividende um 37,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (0,40 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 39,49 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,40 Prozent.

Ex-Dividenden Tag ist der 18. Mai 2020. Auszahltag der Dividende ist der 20. Mai 2020. Die Ausschüttungsquote beträgt 38 Prozent. Im Jahr 2014 wurde erstmals eine Dividende ausgeschüttet. Diese lag bei 0,10 Euro.

Der Umsatz stieg im letzten Geschäftsjahr um 15 Prozent auf 1,63 Mrd. Euro. Auf Basis konstanter Wechselkurse ergab sich ein Plus von 13 Prozent. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis legte um 7 Prozent zu. Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte von 414,1 Mio. Euro im Vorjahr auf 475,4 Mio. Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um 9 Prozent auf 361,5 Mio. Euro zu.

Moncler wurde 1952 in Monestier-de-Clermont (daher der Name Moncler) in Frankreich gegründet. Größter Aktionär ist Moncler-Chef Remo Ruffini mit knapp 22,5 Prozent der Anteile. Moncler ging am 16. Dezember 2013 zu einem Kurs von 10,20 Euro an die Börse. Die Firma hat heute ihren Sitz in Mailand und ist vor allem für ihre Daunenjacken bekannt.

Redaktion MyDividends.de