MONDELEZ - Ein Schokoladen-Setup für Ausbruchstrader

Die Mondelez-Aktie habe ich positiv in Erinnerung. Das im Sommer 2020 vorgestellte Setup ging hervorragend auf. Seither kommt die Aktie aber nicht mehr wirklich weiter. Eine große Range bestimmt das Kursgeschehen.

Ausgehend vom Unterstützungsbereich um 53 USD löste sich der Wert zuletzt deutlich nach oben und ließ auch den Widerstand um 57 USD hinter sich. Nun wird der Widerstandsbereich um 60 USD attackiert. Ein Ausbruch über diese massive Hürde im Chart würde mittel- bis langfristig ein starkes Signal auslösen. Aus der Breite der Range ließe sich im Falle eines solchen Kaufsignals ein erstes Ziel von 67,00 USD nennen.

Noch ist der Befreiungsschlag aber nicht geglückt, weshalb sich Anleger noch etwas gedulden müssen. Natürlich ist es tradingtechnisch auch möglich, sich im Vorfeld zu positionieren. Das komplette Pulver für eine solche Idee sollte man in einem solchen Fall aber nicht verschießen, um nochmals nachlegen zu können. Sei es in Schwächephasen, die bis auf 57 USD reichen können, ohne das Setup zu gefährden oder in Momentumphasen, falls der Ausbruch in Kürze vonstatten geht und sich die Rally beschleunigt.

Erst unterhalb der Unterstützungszone um 53,00 USD, wer es ganz genau haben möchte, unterhalb des Zwischentiefs bei 52,91 USD, hätten die Bullen ihre Chance vergeben. Absicherungen bieten sich folglich spätestens auf diesem Kurslevel an.

Fundamental betrachtet läuft es bei Mondelez besser als bei Kellogg. Dies bezahlen Anleger aber mit einer höheren Bewertung der Aktie. Die KGVs liegen um die 20. Als Dividende schüttet das Unternehmen jährlich immerhin 1,20 bis 1,30 USD aus, was auf dem aktuellen Kursniveau einer Dividendenrendite von 2 % entspricht.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 26,58 28,30 29,16 Ergebnis je Aktie in USD 2,47 2,86 3,06 KGV 24 21 20 Dividende je Aktie in USD 1,17 1,30 1,43 Dividendenrendite 1,96 % 2,18 % 2,40 % *e = erwartet

Mondelez-International-Aktie (Wochenchart)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)