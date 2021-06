MONDELEZ - Kurzfristig steht dieser Support im Fokus

Im März 2021 bereitete ich die Leser des GodmodeTrader auf einen potenziellen Big-Picture-Ausbruch bei der Aktie des Lebensmittelkonzerns Mondelez vor. Ende April war es dann soweit. Die Aktie brach per Break-away-Gap über den Widerstand bei 59,96 USD und lieferte damit ein Kaufsignal. In der Spitze ging es bis auf 64,37 USD hinauf, das Ziel bei 67,00 USD wurde bislang nicht erreicht.

Im Zuge einer Konsolidierung testete der Wert zweimal erfolgreich den EMA50. In der laufenden Woche scheiterte die Aktie am kurzfristigen Abwärtstrend und nimmt nun ein drittes Mal Kurs auf diesen gleitenden Durchschnitt. Ein Durchbruch zur Unterseite und neue Monatstiefs unter 61,87 USD würden zum einen eine bärische Monatskerze hinterlassen. Zum anderen würde ein solcher die Wahrscheinlichkeit für einen klassischen Rücklauf auf die nun neue Unterstützung bei 59,96 USD erhöhen. Sollte es dazu kommen, wird der Wert dort nach Ausbildung bullischer Umkehrkerzen sehr interessant für Antizykliker. Einen weiteren Support stellt der EMA200 bei 58,70 USD dar.

Erst über dem Zwischenhoch bei 63,48 USD steigen die Chancen für einen direkten Ausbruch auf neue Allzeithochs wieder. Dabei wäre das Ziel bei 67,00 USD immer noch offen.

Fazit: Wer die Rally bei der Mondelez-Aktie bislang verpasst hat, kann sich den Kursbereich knapp unter 60 USD für einen potenziellen Einstieg vormerken. Im Idealfall zeigt der Wert dort Anzeichen einer Stabilisierung und setzt anschließend die übergeordente Aufwärtsbewegung fort.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 26,58 28,40 29,36 Ergebnis je Aktie in USD 2,47 2,86 3,08 KGV 25 22 20 Dividende je Aktie in USD 1,17 1,32 1,45 Dividendenrendite 1,88 % 2,12 % 2,33 % *e = erwartet

Mondelez-International-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)