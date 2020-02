MONDELEZ - Rally kann direkt weitergehen

Mondelez International ist einer der weltweit größten Lebensmittelhersteller. Der Konzern umfasst das internationale Snack-Geschäft der Kraft Foods Group. Mondelez vertreibt Schokolade, Kaffee, Nüsse, Kaugummi sowie Kekse und andere Süßwaren. Das Markenspektrum der Gesellschaft ist groß und in über 165 Ländern auf dem Globus etabliert. Die bekanntesten Brands sind Philadelphia, Jacobs, Milka, Oreo oder Trident.

Mondelez übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,61 die Analystenschätzungen von $0,60. Umsatz mit $6,91 Mrd. über den Erwartungen von $6,84 Mrd. (Zahlen vom 29. Januar 2020)

Die Aktie fiel im März 2009 auf ein Tief bei 13,75 USD zurück. Anschließend drehte der Wert nach oben und setzte zu einer Rally an, die bis August 2015 dauerte und zu einem Hoch bei 48,58 USD führte. Anschließend konsolidiert der Wert mehrere Jahre in einem symmetrischen Dreieck auf hohem Niveau seitwärts. Anfang Februar 2019 gelang der Ausbruch aus diesem Dreieck.

Seitdem zieht der Aktienkurs deutlich an. Am 09. September 2019 notierte er im Hoch bei 56,17 USD. Im Zuge der am 29. Januar 2020 nachbörslich veröffentlichten Zahlen brach der Wert mit einer langen weißen Kerze über dieses Hoch aus und kletterte auf 59,43 USD. Nach einigen Konsolidierungstagen kam es am Freitag zu einem Anstieg über dieses Hoch und auch zu einem Tagesschlusskurs darüber.

Ist noch Potenzial vorhanden?

Aus dem großen Dreieck, in dem die Aktie von 2015 bis 2019 konsolidiert hatte, ergibt sich ein Ziel bei ziemlich exakt 63,00 USD. Dieses Ziel könnte der Wert nach dem Ausbruch vom Freitag nun direkt ansteuern. Dort könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen. Sollte anschließend die Rally fortgesetzt werden, dann bestünde die Chance auf einen Anstieg in Richtung 74,95 EUR. Sollte der Ausbruch vom Freitag aber zurückgenommen werden, dann würden Abgaben in Richtung 55,84 USD drohen.

