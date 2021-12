MONDIAL DU VIN BIOLOGIQUE : DIE FACHMESSE KOMMT 2022 STÄRKER ALS JE ZUVOR ZURÜCK

17. UND 18. JANUAR 2022 (DIGITAL) UND 24. BIS 26. JANUAR 2022 AUF DEM MESSEGELÄNDE PARC DES EXPOSITIONS IN MONTPELLIER (ANALOG)

Im Laufe der Jahre hat sich Millésime Bio zur ersten Anlaufstelle für alle entwickelt, die mit Biowein, -cidre, -bier und -spirituosen ihr Geld verdienen. Die Mondial du Vin Biologique findet am 17. und 18. Januar 2022 digital statt, bevor dann am 24., 25. und 26. Januar 2022 die analoge Version auf dem Messegelände Parc des Expositions in Montpellier folgt. Somit steht die erste große internationale Weinmesse seit dem Ausbruch der Pandemie für eine vorsichtige Rückkehr zur Normalität.

MILLESIME BIO 2022 IM DOPPELPACK

Millésime Bio, die Fachmesse für Wein, Cidre, Bier und Spirituosen, die traditionell das Messejahr in diesem Bereich einläutet, findet 2022 gleich zweimal statt. So können alle Interessierten trotz möglicher Coronabeschränkungen, die vielleicht in Frankreich oder im Ausland gelten, daran teilnehmen.

Am 17. Januar beginnt der zweitägige digitale Teil der Mondial du Vin Biologique. Nach dem Vorbild der digitalen Ausgabe von 2021 können über 450 Aussteller und mehrere tausend Besucher sich schon vor dem persönlichen Kennenlernen untereinander austauschen und erste Kontakte knüpfen. Nur hier werden den Besuchern auch schon vorab die Sieger des Wettbewerbs Challenge Millésime Bio 2022 verraten. Von Montag, 24. Januar bis Mittwoch, 26. Januar können Sie dann endlich wieder Weinverkostungen und persönliche Kontakte genießen.

Über 1.450 Aussteller aus 20 Ländern präsentieren mitten im größten Bioweinberg Frankreichs etwa 40 % des französischen Bioweinangebots und eine repräsentative Auswahl ausländischer Bioweine. Millésime Bio möchte als erste live stattfindende Weinmesse nach der Coronakrise wieder für Begeisterung sorgen und damit einmal mehr Maßstäbe für nachfolgende Messen setzen.

Die Besucher können auf der Messe nicht nur mit den Ausstellern ins Gespräch kommen, sondern 2 Tage lang auch Vorträge und verschiedene, von Fachleuten geleitete Masterclasses besuchen. Auf dem Programm stehen unter anderem die Ergebnisse einer von IPSOS und Millésime Bio europaweit durchgeführten Studie zum Thema „Gewohnheiten beim Konsum von Biowein“.

„Die Messe Millésime Bio beginnt am 17. Januar zunächst digital. Nach der erfolgreichen Einführung im letzten Jahr haben wir unsere Online-Plattform in diesem Jahr perfektioniert und treffen uns zunächst dort, bevor wir uns auch endlich einmal wieder persönlich begegnen können!

Um unsere bereits fest etablierte Messe für Einkäufer, die im Bereich Biowein und -spirituosen tätig sind, noch attraktiver zu machen, hören wir unseren Besuchern und Ausstellern noch intensiver zu als bisher. Daher stehen die Bierbrauer, aber auch die Hersteller von Cidre, in diesem Jahr ganz besonders im Mittelpunkt.“

Jeanne Fabre, Vorsitzende des Komitees Millésime Bio

11-12.01.2022 - CHALLENGE MILLESIME BIO 2022

Jedes Jahr organisiert SudVinBio pünktlich zur Eröffnung der Messe den größten internationalen Bioweinwettbewerb, den Challenge Millésime Bio. Am Dienstag, den 11. Januar 2022 findet der Wettbewerb zum 15. Mal statt.

Neu: Erstmals dürfen sich auch internationale Biobiere am Challenge Millésime Bio beteiligen. Die Verkostung wird von der für den Wettbewerb verantwortlichen Jury in Zusammenarbeit mit dem französischen Verband der selbständigen Bierbrauer Syndicat National des Brasseurs Indépendants (SNBI) organisiert.

Die ausgezeichneten Weine und Biere können an den 3 Messetagen kostenlos in einem extra für den „Challenge Millésime Bio“ reservierten Bereich verkostet werden.

ANMERKUNGEN

MILLÉSIME BIO WIRD VON SUDVINBIO AUSGERICHTET, DEM INTERESSENVERBAND DER BIOWINZER AUS DER REGION OKZITANIEN

Bei SudVinBio handelt es sich um einen 1991 auf Grundlage des Gesetzes von 1901 gegründeten Verband (association de Loi 1901), zu dessen Mitgliedern neben Weinproduzenten (einzelnen Weingütern und Kooperativen) auch Bioweinhändler aus der Region Okzitanien zählen, dem größten Bioweinanbaugebiet Frankreichs. SudVinBio vertritt fast 70 % der regionalen Erzeuger von Bioweinen, welche Ende 2020 die Biozertifizierung „AB“ erhalten haben. (Es geht hier um ca. 700.000 hl Wein). Der Verband führt Werbekampagnen durch, betreibt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Forschung, experimentiert mit neuen Weinsorten, vertritt die Interessen seiner Mitglieder und berät diese.

