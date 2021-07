Monika Pilath wird Mitglied der Chefredaktion von 'Zeit online'

HAMBURG (dpa-AFX) - Monika Pilath wird Nachrichtenchefin von "Zeit online". Die 52-Jährige leitet ab sofort die erweiterte und neu strukturierte Nachrichtenredaktion. In ihrer neuen Rolle wird Pilath zudem Mitglied der "Zeit online"-Chefredaktion, teilte die Zeit-Verlagsgruppe am Mittwoch in Hamburg mit. Leonie Seifert ist ab sofort stellvertretende Chefredakteurin. Die 34-Jährige ist seit April 2020 bereits Mitglied der Chefredaktion./bok/DP/ngu