Monro meldet Dividende

Die auf den Automobilsektor (Reparatur- und Reifenservice) spezialisierte Monro Inc. (ISIN: US6102361010, NASDAQ: MNRO) schüttet eine unveränderte Quartalsdividende von 22 US-Cents aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 22. Juni 2020 (Record date: 8. Juni 2020).

Der Konzern aus Philadelphia zahlt somit auf das Jahr gerechnet 0,88 US-Dollar Dividende. Beim derzeitigen Aktienkurs von 57,57 US-Dollar (Stand: 28. Mai 2020) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 1,53 Prozent. Die Monro Inc. (früher: Monro Muffler Brake Inc.) betreibt über 1.270 Filialen in 32 US-Bundesstaaten. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 286,07 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 287,20 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 3,78 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 16,82 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ mit 26,38 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Mai 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de