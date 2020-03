Monroe Capital meldet Dividende für das erste Quartal

Die Investmentgesellschaft Monroe Capital Corporation (ISIN: US6103351010, NASDAQ: MRCC) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 35 US-Cents ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung für das erste Quartal erfolgt am 31. März 2020 (Record date: 16. März 2020).

Monroe Capital ist 2004 gegründet worden. Der Hauptsitz befindet sich in Chicago, im US-Bundesstaat Illinois. Monroe Capital ist eine Business Development Company (BDC), die Firmen mit einer kleinen und mittleren Größe Kapital zur Verfügung stellen..

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte Monroe Capital einen Ertrag von 7,6 Mio. US-Dollar. Der NAV (Net Asset Value) je Aktie betrug 12,20 US-Dollar, wie ebenfalls am Dienstag mitgeteilt wurde.

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 mit 4,79 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 211,4 Mio. US-Dollar (Stand: 3. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de