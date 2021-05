Montana Aerospace will am 12. Mai an die Schweizer Börse

Zürich (Reuters) - Der zweite Neuzugang an der Schweizer Börse SIX im laufenden Jahr wird konkret.

Der Flugzeugzulieferer Montana Aerospace gab am Dienstag den Startschuss für den angekündigten Börsengang und will seine Aktien zu je 24,15 bis 25,65 Franken ausgeben. Das Angebotsvolumen aus bestehenden und neuen Aktien einschließlich Mehrzuteilungsoption belaufe sich auf bis zu 506 Millionen Franken. Der Streubesitz soll bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption rund 43,5 Prozent betragen. Die Zeichnungsfrist laufe bis zum 11. Mai, erstmals am Börsenparkett in Zürich gehandelt werden sollen die Aktien am 12. Mai.