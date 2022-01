Monument Re schließt Übernahme des Portfolios mit variablen Annuitäten von Athora Ireland plc ab

Monument Re hat heute bekannt gegeben, dass ihre irische Tochtergesellschaft Monument Life Insurance DAC die Übernahme eines Closed-Block-Portfolios mit variablen Annuitäten von Athora Ireland plc, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Athora Holding Ltd, abgeschlossen hat. Das Portfolio besteht seit 2017 aus Run-offs. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Gemäß der Genehmigung durch den irischen High Court wurde das Portfolio zu unveränderten Bedingungen für die Versicherungsnehmer an Monument Life Insurance DAC übertragen.

Über Monument Re und Monument Life Insurance

Monument Re Limited ist eine Holdinggesellschaft für Lebensrückversicherungen- und -versicherungen mit einer Präsenz auf Bermuda, in Irland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Guernsey und der Insel Man sowie mit Niederlassungen in Spanien, Italien und Deutschland. Monument Re ist als Rückversicherer und Erwerber anlagenintensiver Portfolios in Europa tätig. Mit seiner Strategie möchte Monument Re im Rahmen seiner Risikobereitschaft durch Vermögenswerte gesicherte Risiken eingehen und die betreffenden Geschäfte oder Portfolios effizient führen.

Monument Re Limited steht unter der Gruppenaufsicht der Bermuda Monetary Authority.

Monument Life Insurance DAC ist eine irische Versicherungsgesellschaft, die von der Central Bank of Ireland reguliert wird und sich zu 100 % im Besitz von Monument Re befindet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.monumentregroup.com oder per E-Mail von Fiona Davies über info@monumentregroup.com.

