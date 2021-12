Monument Re vollzieht Abschluss der Übernahme des Versicherungsportfolios der Versicherungsgesellschaft Integrale

Monument Re hat über seine Tochtergesellschaft Monument Assurance Belgium (MAB) den Abschluss der Übernahme des gesamten Versicherungsportfolios und der dazugehörigen Mitarbeitenden von Integrale vollzogen. Sämtliche Vorbedingungen für den Abschluss dieser Transaktion sind demnach erfüllt. Diese Übernahme, die perfekt zur Wachstumsstrategie von Monument Re passt, ist eine gute Nachricht für die Versicherten, die von der Kontinuität der professionellen Services profitieren können. Die Mitarbeitenden von Integrale werden von der Monument Group übernommen und können die mit einer wachsenden Versicherungsgesellschaft in Belgien und darüber hinaus verbundenen Vorteile nutzen.

Am 15.Dezember vollzog Monument Reden Abschluss der Übernahme des gesamten Versicherungsportfolios und der dazugehörigen Mitarbeitenden von Integrale. Das bedeutet, dass die entsprechenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in der Bilanz von Integrale an MAB, die belgische Tochtergesellschaft von Monument Re, übertragen wurden. Das ist eine sehr gute Nachricht für die Versicherten, die nun bei MAB versichert sind, und für die Mitarbeitenden bei Integrale, deren Beschäftigung gesichert ist und die ihre Kunden weiterhin von Lüttich aus betreuen werden.

Mit seiner umfassenden Expertise des Versicherungsmarktes wird Monument Re die Tätigkeiten der Gruppe weiterhin ausdehnen, insbesondere in Belgien. MAB wird in Belgien von CEO Koen Depaemelaere geleitet.

Koen Depaemelaere, CEO von MAB, sagte: „Wir freuen uns, dass wir alle Bedingungen erfüllen konnten, um diese Übernahme zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Mit diesem Portfoliotransfer haben wir eine Lösung geschaffen, die die notwendigen Garantien für die Versicherten und Schutz und Kontinuität für die Mitarbeitenden bringen wird. Diese Transaktion steht voll im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie in Belgien und stärkt unsere Position als führender Consolidator von Lebensversicherungen.“

„Dieser Transfer passt perfekt zur umfassenderen Konsolidierungsstrategie von Monument Re. Wir sind also hocherfreut, dass wir unsere neuen Kollegen bei der Unternehmensgruppe der Monument Re Group begrüßen dürfen“, sagte Manfred Maske, CEO der Monument Re Group.

Monument Assurance Belgium (MAB) ist eine belgische Lebensversicherungsgesellschaft, die von der belgischen Nationalbank reguliert wird. MAB ist Mitglied der Monument Re Group und hat sich als führender Konsolidierer von Lebensversicherungs- und Rentenportfolios in Belgien positioniert.

Monument Re ist ein Lebensversicherer und eine Versicherungsholdinggesellschaft mit einer bewährten Erfolgsgeschichte bei der Übernahme kapitalintensiver europäischer Portfolios. Monument Re hat seinen Hauptsitz in Bermuda, wo ein aufsichtsrechtlicher Solvabilitätsrahmen gilt, der von der European Insurance and Occupational Pensions Authority („EIOPA“, Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) als der Richtlinie Solvency II in Europa gleichwertig betrachtet wird. Die Monument Re Group ist außerdem über ihre Tochtergesellschaften in Belgien, Irland, der Insel Man, Guernsey und Luxemburg sowie über Niederlassungen in Spanien, Italien und Deutschland tätig. Jede Einheit unterliegt den lokalen Vorschriften und die Monument Re unterliegt der Gruppenaufsicht durch die Bermuda Monetary Authority.

Hinter der Monument Re stehen erstklassige Aktionäre, darunter die Hannover Rück, der drittgrößte Rückversicherer der Welt, Enstar, der größte an der Nasdaq notierte Consolidator von Nicht-Lebensversicherungen, und E-L Financial, die Muttergesellschaft des kanadischen Lebensversicherers Empire Life.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211215006178/de/

Für alle Presseanfragen schicken Sie bitte eine E-Mail an: CR@whyte.be (Célia Roger – 0478 82 74 70)