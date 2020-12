Moody's Analytics gewinnt drei Auszeichnungen für strukturierte Finanzierungen im Chartis RiskTech100®

Moody's Analytics ist im diesjährigen Chartis RiskTech100® in drei Kategorien für seine strukturierten Finanzangebote gewürdigt worden: Pricing & Analytics: Credit for the Banking Book, Pricing & Analytics: Credit for CLOs und OpsTech: Securitization Services. Moody's Analytics belegt zudem Platz 2 im Gesamtranking, eine Verbesserung gegenüber dem 4. Platz in den letzten beiden Jahren, und gewann daneben in insgesamt 10 Kategorien.

Ein umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse der im Bereich strukturierte Finanzierungen tätigen Branche bildet die Basis unserer preisgekrönten Lösungssuite, die das Structured Finance Portal und weitere analytische Plattformen für Investoren sowie die Lösung Ki™ für Emittenten von Verbriefungen umfasst.

Wir haben beispielsweise gelernt, dass beim Zugriff auf strukturierte Finanzdaten und Analysen insbesondere Flexibilität erforderlich ist - einige Teilnehmer am strukturierten Markt bevorzugen ein Webportal, einige benötigen lokale oder gehostete APIs, während andere Datenfeeds oder verschiedene Mikrodienste nutzen. Moody's Analytics ist in der Lage, die erforderlichen Inhalte zur Verfügung zu stellen, unabhängig von der gewünschten Zugriffsmethode des Kunden.

Seit nahezu 30 Jahren ist die Datentiefe der strukturierten Finanzinformationen von Moody's Analytics einzigartig. Mithilfe unserer Technologie-Infrastruktur können diese vielfältigen und umfangreichen Informationen schnell und in genau der vom Kunden gewünschten Weise bereitgestellt werden. Diese Verbindung von Daten und Technologie zeichnet die strukturierten Finanzangebote von Moody's Analytics aus und war ein wesentlicher Grund für diese Auszeichnungen.

Wir stärken unsere Angebote kontinuierlich mit Blick auf neu entstehende Marktbedürfnisse. Einige der jüngsten Entwicklungen sind:

» Das neue CLO Credit Events Tool. Es ermöglicht den Anwendern die Analyse mehrerer Kreditereignisse: Nicht bestandene Tests zur Einhaltung der Besicherungsqualität, Verschlechterung bei Tests zur Besicherungsqualität bei CLO-Geschäften, Bonitätsmigrationen, Preisänderungen und vieles mehr.

» Scenario Manager. Unser neues Verzeichnis für Cashflow-Annahmen ermöglicht den Benutzern die Einstufung, Speicherung und Ausführung ihrer Cashflow-Szenarien nach bestimmten ABS-Anlageklassen.

» Optimierte Cashflow-Funktionen. Sie ermöglichen den Anwendern die Generierung schnellerer Renditezeiten und die Optimierung der Abläufe.

„Die Teilnehmer am strukturierten Finanzmarkt sind mehr denn je gezwungen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen“, sagte Nicole Lawrence, Senior Director bei Moody's Analytics. „Wir sind stolz darauf, dass wir unserem wachsenden Kundenstamm einen schnellen und flexiblen Zugriff auf die erforderlichen Informationen bieten können, um diese Entscheidungen treffen zu können. Wir haben erheblich in die Weiterentwicklung unserer strukturierten Finanzierungsfunktionen investiert und der Gewinn dieser drei Auszeichnungen von Chartis, die unsere Strategie bestätigen, ist uns eine Ehre.“

Diese Awards für unsere strukturierten Finanzlösungen ergänzen die wachsende Zahl der Branchenauszeichnungen von Moody's Analytics, zu denen auch die Ehrung als Securitization Technology Provider of the Year der 2020 GlobalCapital US Securitization Awards zählt.

Moody's Analytics, Moody's und alle anderen Namen, Logos und Symbole, die Moody's Analytics und/oder seine Produkte und Dienstleistungen kennzeichnen, sind Marken von Moody's Analytics, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. In dieser Pressemitteilung genannte Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt Führungskräfte mit Tools für Finanzinformationen und Analysen dabei, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, weitreichenden Informationsressourcen und der innovative Technologieeinsatz helfen unseren Kunden, sich in einem im Wandel befindlichen Marktumfeld souverän zu behaupten. Unsere branchenführenden, preisgekrönten Lösungen mit Recherchen, Daten, Software und Beratungsdiensten sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Mit unserem Engagement für Exzellenz, offenen Denkansatz und Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse sind wir ein zuverlässiger Partner für Tausende von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unserer Website oder über Twitter und LinkedIn.

Moody’s Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody’s Corporation (NYSE:MCO), die 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar erzielte, weltweit ca. 11.400 Mitarbeiter beschäftigt und in über 40 Ländern präsent ist.

