 Moody's Analytics präsentiert Lösung SolvencyWatch™ für die Kapitalüberwachung von Versicherern

Moody's Analytics, ein führender Anbieter von Finanzinformationen, meldet die Einführung der neuen Lösung SolvencyWatch, die Versicherer bei der effizienten Überwachung ihrer wichtigsten Solvabilitätskennzahlen unterstützt.

Basierend auf den preisgekrönten Modellierungsfunktionen von Moody's Analytics können die Aktiva und Passiva eines Versicherers mit der Lösung SolvencyWatch rasch bewertet werden. Chief Risk Officer können so ihre Solvabilitätsposition in Echtzeit überwachen und „Was-wäre-wenn“-Fragen in Bezug auf Marktveränderungen beantworten.

„Versicherer brauchen Lösungen, die zeitnahe und anwendbare Finanzanalysen für die obere Führungsebene enthalten“, sagte Jack Cheyne, Senior Director von Moody's Analytics. „Die Bedeutung dieser Kennzahlen im aktuellen Umfeld steigt und daher ist es sehr erfreulich, dass die Kunden SolvencyWatch bereits für die Suche nach Managementinformationen nutzen, die den Unternehmen bei helfen können, ihre Geschäfte in unsicheren Zeiten zu steuern.“

Klicken Sie hier, um mehr über die Lösung SolvencyWatch von Moody's Analytics zu erfahren.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt führende Unternehmen mit Tools für Finanzinformationen und Analysen dabei, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, weitreichenden Informationsressourcen und der innovative Einsatz von Technologien helfen unseren Kunden, sich in einem im Wandel befindlichen Marktumfeld souverän zu behaupten. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen, die sich aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen zusammensetzen und von uns zu einem nahtlosen Kundenerlebnis kombiniert werden. Mit unserem Engagement für Exzellenz, offenen Denkansatz und Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse sind wir ein zuverlässiger Partner für Tausende von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie, wenn Sie unsere Website besuchen oder per Twitter oder LinkedIn Kontakt aufnehmen.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE:MCO). Die Moody’s Corporation wies 2019 Umsatzerlöse von 4,8 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt rund 11.100 Mitarbeiter weltweit und ist in 40 Ländern vertreten.

