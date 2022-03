Moody's vollzieht Übernahme von kompany

Die Moody's Corporation (NYSE:MCO) meldete heute, dass sie die am 3. Dezember 2021 angekündigte Übernahme der 360kompany AG (kompany) abgeschlossen hat.

kompany ist ein Unternehmen aus Wien (Österreich), das mit seiner Plattform Technologielösungen für revisionssichere Firmenverifizierung und Know-Your-Customer (KYC) anbietet. Mit der Übernahme kann Moody's seine Technologie-, Daten- und Analysekapazitäten erweitern und die branchenführenden Kundenlösungen im Bereich KYC, Geldwäschebekämpfung, Compliance und Kontrahentenrisiko verbessern.

Weitere Informationen über die Angebote von Moody's im KYC-Bereich finden Sie unter kyc.moodys.io.

ÜBER MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE:MCO) ist ein global aufgestellter Risikobewerter, der Unternehmen in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Daten, analytischen Lösungen und Erkenntnisse des Unternehmens unterstützen Entscheidungsträger in ihren Bemühungen, Gelegenheiten aufzuspüren und Risiken aus Geschäften mit anderen zu managen. Wir sind davon überzeugt, dass mehr Transparenz, fundiertere Entscheidungen und ein gerechter Zugang zu Informationen den Weg hin zu gemeinsamem Fortschritt freimachen. Mit über 13.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern verbindet Moody's internationale Präsenz mit lokaler Kompetenz und über einem Jahrhundert Erfahrungen in den Finanzmärkten. Weitere Informationen erhalten Sie unter moodys.com/about.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220301005282/de/

