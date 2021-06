Moody's wird in die „Fortune 500“-Liste aufgenommen

Die Moody's Corporation (NYSE:MCO) gab heute bekannt, dass sie erstmals in die Liste der Fortune 500 aufgenommen wurde. Diese Nominierung spiegelt die Stärke und Dynamik ihrer Strategie als globales, integriertes Risikomanagement-Unternehmen und die Widerstandsfähigkeit ihrer weltweiten Mitarbeiterbasis wider.

„Moody's hat im Jahr 2020 ein Rekord-Umsatzwachstum erzielt, und zwar unter anderem deswegen, weil wir nie nachgelassen haben, uns gegenseitig zu unterstützen, und weil wir uns weiterhin darauf konzentriert haben, unseren Kunden relevantes Fachwissen genau dann zur Verfügung zu stellen, wenn sie es am meisten brauchten“, so Rob Fauber, President & CEO von Moody's. „Unsere Aufnahme in das Fortune-500-Ranking würdigt den Beitrag unserer Mitarbeiter beim Erreichen dieser Ziele – selbst in schwierigen Zeiten – und ich bin zutiefst dankbar für ihr Engagement.“

Moody's erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 5,4 Milliarden US-Dollar, was zu einem großen Teil auf die starke Marktnachfrage nach Moody's Daten, Analysen und zuverlässigen Erkenntnissen während der COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist. Die Aufnahme in die Fortune 500 spiegelt die Klarheit der strategischen Ausrichtung von Moody's und sein Wachstum in einer Zeit beispielloser Marktturbulenzen wider.

Aufbauend auf dem Erbe der Rating-Agentur Moody's Investors Service rief Moody's im Jahr 2007 Moody's Analytics ins Leben, um die Daten- und Analysefähigkeiten des Unternehmens weiter auszubauen und einem breiteren Kundenkreis zu helfen, bessere Entscheidungen über ein breiteres Spektrum von Risiken zu treffen.

