Moody‘s Analytics erhält den European Pensions Innovation Award

Moody‘s Analytics wurde mit dem European Pensions Innovation Award (Technology) bei den European Pensions Awards 2020 ausgezeichnet. Die Auszeichnung haben wir für unsere Lösung PFaroe™ DB erhalten, die von leistungsorientierten Pensionsplänen und deren Beratern eingesetzt wird, um Risiken aus einer Vielzahl von Perspektiven zu evaluieren.

Unsere Lösung ermöglicht eine ausführliche und fundierte Analyse der Gesamtposition eines Pensionsplans und liefert einen transparenten Überblick über sämtliche Aktiv- und Passivrisiken, indem sie fragmentierte Informationen zusammenführt. Allen Beteiligten steht die gleiche bilanzübergreifende Darstellung zur Verfügung, die bessere und strategischere Entscheidungen ermöglicht.

Aspekte aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG) werden für Investitionsentscheidungen immer wichtiger. Die PFaroe DB-Plattform nutzt daher die ESG-Daten der Moody‘s ESG Solutions Group, um die Investitionen eines Pensionsplans anhand von ESG-Kriterien bewerten zu können. Diese Daten können dann auf unkomplizierte Weise an Investoren oder Aufsichtsbehörden weitergeleitet und über längere Zeiträume nachverfolgt werden.

„Angesichts der fortbestehenden Unsicherheit ist es entscheidend, detailliertere Einblicke in Performance, Finanzierungsniveau und Prognosen eines Plans zu gewinnen“, so Matthew Seymour, Head of Buy-Side Solutions bei Moody‘s Analytics. „Wir sind stolz auf die Anerkennung für unsere innovative Lösung durch diesen Award und fühlen uns durch das anhaltende Vertrauen unserer Kunden geehrt.“

Die Moody‘s ESG Solutions Group nutzt die Daten und die Expertise von Moody‘s in den Bereichen ESG, Klimarisiko und nachhaltige Finanzen und stellt in Zusammenarbeit mit Moody‘s Investors Service und Moody‘s Analytics ein umfangreiches, integriertes Lösungspaket zu ESG- und Klimamaßnahmen, nachhaltigen Finanzen und Benchmarks bereit.

Dieser Award erweitert die Branchenanerkennung für Moody‘s Analytics.

Über Moody's Analytics

Moody’s Analytics unterstützt führende Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen zur Gewährleistung einer schnelleren und besseren Entscheidungsfindung. Die Kombination aus unserer Expertise im Bereich Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovativer Technologie ist unseren Kunden behilflich, um auf einen sich ständig weiterentwickelnden Markt zu reagieren. Unsere branchenführenden Lösungen, bestehend aus Research, Daten, Software und Beratungsleistungen, sind dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Dank unseres Engagements für Qualität, unserer offenen Denkweise und unseres Fokus auf die Erfüllung von Kundenanforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody’s Analytics erhalten Sie auf unserer Website, oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Moody’s Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody’s Corporation (NYSE:MCO), die 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar erzielte, weltweit ca. 11.400 Mitarbeiter beschäftigt und in über 40 Ländern präsent ist.

