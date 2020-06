Moody’s Analytics wird mit sieben Risk Technology Awards ausgezeichnet

Moody’s Analytics wurde bei den diesjährigen Risk Technology Awards in sieben Kategorien ausgezeichnet. Bei fünf davon handelt es sich um Wiederholungssiege.

Seit drei Jahren in Folge:

Seit zwei Jahren in Folge:

Erstmaliger Sieg in den Kategorien:

„Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir bei den diesjährigen Risk Technology Awards in sieben Kategorien ausgezeichnet wurden“, so Steve Tulenko, President von Moody's Analytics. „Wir freuen uns besonders darüber, dass mit diesen Auszeichnungen sowohl unsere langjährigen Kompetenzen, beispielsweise in den Bereichen Kreditdaten und Modellierung, als auch neuere Angebote – wie Asset-Liability Modelling für Altersversorgung (Pensions ALM) und Rechnungslegung gemäß IFRS 9 – gewürdigt werden.“

„Wir gratulieren Moody’s Analytics zu seinem erneut starken Auftritt“, so Antony Chambers, Herausgeber von Risk. „In sieben Kategorien den Spitzenplatz zu belegen, ist eine beeindruckende Leistung und stellt die Fähigkeiten des Unternehmens in Bereichen wie Kreditwesen, Finanzwesen, aufsichtsrechtliche Fragen und Rechnungslegung unter Beweis.“

Mit den Risk Technology Awards werden Anbieter gewürdigt, welche die Branche insbesondere in den Bereichen ALM, Kredit, Betriebsrisiken und Risikomanagement für Unternehmen unterstützen. Die Preisträger werden von einer Preisjury ausgewählt, die sich aus Technologienutzern und den Redakteuren von Risk.net zusammensetzt.

Diese Auszeichnungen verlängern die wachsende Liste unserer Awards und Branchenanerkennungen.

Über Moody's Analytics

Moody’s Analytics unterstützt Führungskräfte mit Tools für Finanzinformationen und Analysen dabei, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, weitreichenden Informationsressourcen und der innovative Einsatz von Technologien helfen unseren Kunden, sich in einem im Wandel befindlichen Marktumfeld souverän zu behaupten. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen, die sich aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen zusammensetzen und von uns zu einem nahtlosen Kundenerlebnis kombiniert werden. Mit unserem Engagement für Exzellenz, offenen Denkansatz und Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse sind wir ein zuverlässiger Partner für Tausende von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie, wenn Sie unsere Website besuchen oder per Twitter oder LinkedIn Kontakt mit uns aufnehmen.

Moody’s Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody’s Corporation (NYSE:MCO), die für 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 11.300 Mitarbeiter beschäftigt und Niederlassungen in 40 Ländern unterhält.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

