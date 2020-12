Moody’s Corporation wählt Lloyd W. Howell, Jr. in den Vorstand

Moody's Corporation (NYSE:MCO) gab heute die Wahl von Lloyd W. Howell, Jr. mit Wirkung zum 15. März 2021 in den Vorstand bekannt. Howell wird gleichzeitig als Mitglied in die Ausschüsse „Audit, Compensation & Human Resources“ und „Governance & Nominating“ des Vorstands aufgenommen. Mit der Wahl von Howell zählt das Board von Moody‘s 11 Mitglieder.

„Lloyds finanzielle Expertise und seine umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Regierungs- und Unternehmenskunden bieten Moody's eine unschätzbare Perspektive“, erklärte Henry McKinnell, Jr., PhD, Chairman der Moody’s Corporation. „Wir heißen Lloyd herzlich im Vorstand willkommen.”

Howell ist 54 Jahre alt. Er nahm 1988 seine Tätigkeit bei Booz Allen Hamilton auf und ist zurzeit Executive Vice President, Chief Financial Officer und Treasurer des Unternehmens. Zuvor leitete er von 2013 bis 2016 den Geschäftsbereich „Civil and Commercial“ des Unternehmens, war von 2009 bis 2013 Executive Vice President of Client Services und von 2000 bis 2009 Vice President of Strategy and Organization. 1991 ließ er sich beurlauben, um einen M.B.A. an der Harvard Business School zu erwerben, und arbeitete von 1993 bis 1995 bei Goldman Sachs im Bereich Investment Banking. Außerdem ist er Treuhänder an der University of Pennsylvania und Mitglied des Board of Overseers der School of Engineering and Applied Science.

Moody’s (NYSE:MCO) ist ein global aufgestellter Risikobewerter, der Unternehmen in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Daten, analytischen Lösungen und Erkenntnisse des Unternehmens unterstützen Entscheidungsträger in ihren Bemühungen, Gelegenheiten aufzuspüren und Risiken aus Geschäften mit anderen zu managen. Wir sind davon überzeugt, dass mehr Transparenz, fundiertere Entscheidungen und ein gerechter Zugang zu Informationen den Weg hin zu gemeinsamem Fortschritt freimachen. Mit über 11.400 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern verbindet Moody’s internationale Präsenz mit lokaler Kompetenz und über einem Jahrhundert Erfahrungen in den Finanzmärkten. Weitere Informationen erhalten Sie unter moodys.com/about.

