Moody’s ESG Solutions Group beruft Global Head of ESG Measures

Moody's gab heute die Berufung von Sabine Lochmann zur Global Head of Moody's ESG Measures bekannt. In dieser neu geschaffenen Position wird Lochmann den Geschäftsbereich für ESG-Messgrößen in der Moody's ESG Solutions Group leiten, die im September 2020 gegründet wurde, um der wachsenden weltweiten Nachfrage nach ESG- und Klima-Analysen gerecht zu werden. Sabine Lochmann wird an Andrea Blackman, Global Head of Moody's ESG Solutions, berichten.

„Unsere Kunden setzen zunehmend auf ESG-Informationen als wichtigen Input für strategische Planung, Investitionsentscheidungen und Risikoanalysen. Moody's sieht sich durch die Bereitstellung von vertrauenswürdigen Daten, Einblicken und Standards, die Entscheidungsträgern ein souveränes Agieren ermöglichen, den Marktbedürfnissen verpflichtet“, so Blackman. „Sabines umfassende Expertise wird für die Weiterentwicklung der ESG-Lösungssuite von Moody's von entscheidender Bedeutung sein und unsere Mission unterstützen, Klarheit, Wissen und Fairness in einer vernetzten Welt zu fördern.“

Die Suite der ESG-Messgrößen von Moody's beinhaltet Daten, Scores, Bewertungen, Überwachung von Kontroversen, Screening-Tools, Portfoliogestaltung sowie Überprüfungs- und Benchmarking-Tools für ESG, die bei der Erkennung wesentlicher Faktoren helfen, die die Performance, Risiken und Chancen von ESG sowie die Auswirkungen von Unternehmen und Organisationen auf wichtige Akteure beeinflussen. Eine ganze Reihe von Unternehmen, Banken, Versicherungen, Verwaltern und Besitzern von Vermögenswerten sowie Indexanbietern weltweit nutzen die ESG-Messgrößen von Moody's, um Nachhaltigkeit bei Produktinnovationen, Investitionsentscheidungen und Risikomanagementaktivitäten zu verankern.

Die Moody's ESG Solutions Group nutzt die Expertise ihrer Tochtergesellschaften V.E, einem Pionier im ESG-Bereich mit über 30 Jahren Erfahrung in der Erstellung von ESG- und Nachhaltigkeitsbewertungen, und Four Twenty Seven, einem preisgekrönten Anbieter von Klimarisikodaten und Marktinformationen. Sabine Lochmann wird President bei V.E bleiben, deren Leitung sie 2019 übernommen hatte.

ÜBER MOODY’S ESG SOLUTIONS

Moody's ESG Solutions Group ist eine Geschäftssparte der Moody's Corporation, die die wachsende weltweite Nachfrage nach Daten zu ESG und Klimarisiken bedient. Die Gruppe nutzt die Daten und Expertise von Moody's in den Bereichen ESG, Klimarisiken und nachhaltige Finanzen und stellt gemeinsam mit Moody's Investors Service (MIS) und Moody's Analytics (MA) eine umfassende, integrierte Suite an ESG- und Klimarisikolösungen bereit, die ESG-Scores, Analysen, Nachhaltigkeitsratings und Prüfungs-/Zertifizierungsdienste für nachhaltige Finanzierung umfasst. Zur Sparte gehören auch V.E und Four Twenty Seven.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Moody’s ESG & Climate Risk Hub unter www.moodys.com/esg

