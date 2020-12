Moody’s kündigt Engagement für „Say on Climate“-Kampagne an

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) gab heute seine Verpflichtung gegenüber den im Rahmen der „Say on Climate“-Kampagne festgelegten Grundsätzen bekannt. Hierbei handelt es sich um eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Initiative, welche die Offenlegung des Ausstoßes von Teibhausgasen umfasst, einen umfassenden Plan zur Senkung dieser Emissionen, und eine Aktionärsabstimmung über den Plan auf seiner Jahresversammlung (2021 Annual Meeting of Stockholders). Moody’s ist das erste S&P 500-Unternehmen, das sich der Initiative anschließt. Dies spiegelt seine kontinuierliche Führungsrolle und Verpflichtung gegenüber Klimamaßnahmen und Unternehmensnachhaltigkeit wider.

Die „Say on Climate“-Kampagne wird durch die Children’s Investment Fund Management (TCI) und die Children’s Investment Fund Foundation (VK) gesponsert und strebt nach Implementierung nachhaltiger Geschäftspraktiken rund um den Globus durch den Einsatz für unternehmerische Klimaaktionspläne.

„Bei der Förderung einer nachhaltigen Zukunft der Umwelt handelt es sich um ein Kernziel von Moody’s und es erfüllt uns mit Stolz, eine führende Rolle bei der Unterstützung der ‚Say on Climate‘-Kampagne übernehmen zu dürfen”, so Robert Fauber, künftiger CEO der Moody’s Corporation.

Die Unterstützung der „Say on Climate“-Kampagne beruht auf den Zielsetzungen zur ökologischen Nachhaltigkeit, die das Unternehmen im Jahr 2020 bekanntgegeben hatte. Auf wissenschaftlich fundierte Vorgaben ausgerichtet, umfassen diese Zielsetzungen einen Pfad zu Null Netto-Emissionen bis zum Jahr 2050 in Übereinstimmung mit dem Aktionsbündnis Business Ambition for 1,5°C der Vereinten Nationen sowie der Beschaffung von 100% Strom aus erneuerbaren Quellen und der Erweiterung anderer Bemühungen um Klimaneutralität. Moody’s war einer der ersten Finanzdienstleister, um dies zu unterstützen und auf der Grundlage von Empfehlungen der Expertenkommission Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) Bericht zu erstatten und wurde als ein Fallbeispiel in dem TCFD 2020 Status Report dargestellt.

Dieser Einsatz führte vor Kurzem zu einem „A List“-Ranking durch das Carbon Disclosure Project (CDP), die globale gemeinnützige Umweltorganisation. Moody’s ist eines der wenigen leistungsstarken Unternehmen, das die bestmögliche Bewertung erzielen konnte. Dies spiegelt das umweltpolitische Ziel, den Aktionsplan und die Transparenz wider.

Über diese Maßnahmen als globales Unternehmen hinaus treibt Moody’s systemische Klimaschutzmaßnahmen und nachhaltige Maßnahmen voran, indem es Klarheit über ESG-Risiken für Kapitalmärkte durch Bonitätsbewertungen, ESG-Bewertungen, Klimarisikobewertungen, nachhaltige Anleihen und Prüfungen der Darlehensbestände, ESG-Spezialindizes sowie andere Risikomanagement-Lösungen schafft.

Um mehr zu erfahren über den Einsatz und das Engagement von Moody's, die ökologische Nachhaltigkeit im Rahmen seiner globalen Wertschöpfungskette, Geschäftsangebote und Gemeinschaften voranzutreiben, lesen Sie den Moody’s Decarbonization Plan und besuchen Sie den Moody’s ESG & Climate Risk Hub.

