Moody’s präsentiert jüngste Innovationen und Erfolge in neuer Videoreihe für den bevorstehenden Investorentag

Videos bieten einen Insiderblick auf die strategischen Prioritäten und Wachstumsziele des Unternehmens

Moody’s Corporation (NYSE:MCO)startete heute im Vorfeld des am 10. März 2022 an der New Yorker Börse stattfindenden Investor Day des Unternehmens eine neue Reihe von Einblicken, die für Aktionäre vorab aufgenommen wurden. Interessierte Teilnehmer können diese Aufzeichnungen auf der Moody's Investor Day-Website ansehen und sich dort auch für die Veranstaltung anmelden.

Die Reihe gewährt einen Insiderblick auf die neuesten Innovationen und Erfolge des Unternehmens. Außerdem präsentiert sie die strategischen Prioritäten und Wachstumsziele des Unternehmens für das Jahr 2022 und darüber hinaus. Die Reihe enthält sechs Videos, die alle heute herausgegeben wurden und über den folgenden Link verfügbar sind:

Diversity, Equity & Inclusion (DE&I; Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration) skizziert die vielfältige Unternehmenskultur von Moody’s und seinen Fokus auf die Unterstützung von DE&I-Initiativen in seiner weltweiten Belegschaft ;

(DE&I; Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration) skizziert die vielfältige Unternehmenskultur von Moody’s und seinen Fokus auf die Unterstützung von DE&I-Initiativen in seiner weltweiten Belegschaft ESG & Climate bietet einen Rundumblick auf die ESG-Risiken und -Chancen, mit denen die Marktteilnehmer heute konfrontiert sind, und auf unsere einzigartige Fähigkeit, auf diese Bedürfnisse einzugehen. Auch werden Moody’s eigene Bemühungen in diesen kritischen Bereichen dargestellt ;

bietet einen Rundumblick auf die ESG-Risiken und -Chancen, mit denen die Marktteilnehmer heute konfrontiert sind, und auf unsere einzigartige Fähigkeit, auf diese Bedürfnisse einzugehen. Auch werden Moody’s eigene Bemühungen in diesen kritischen Bereichen dargestellt Finance & Strategy gibt einen Einblick in den strategischen Ansatz des Unternehmens für weiteres Wachstum durch Kapitalallokation, Übernahmen und organische Investitionen sowie einen Überblick über die neuen Berichte der Geschäftssparten von Moody’s Analytics ;

gibt einen Einblick in den strategischen Ansatz des Unternehmens für weiteres Wachstum durch Kapitalallokation, Übernahmen und organische Investitionen sowie einen Überblick über die neuen Berichte der Geschäftssparten von Moody’s Analytics Moody’s Analytics zeigt, wie unsere integrierte Risikobewertungsstrategie die Kunden dabei unterstützt, sich in den miteinander verbundenen Risiken zurechtzufinden, bessere Entscheidungen zu treffen und Widerstandsfähigkeit aufzubauen ;

zeigt, wie unsere integrierte Risikobewertungsstrategie die Kunden dabei unterstützt, sich in den miteinander verbundenen Risiken zurechtzufinden, bessere Entscheidungen zu treffen und Widerstandsfähigkeit aufzubauen Moody’s Investors Service befasst sich mit den sich entwickelnden Impulsen und der Transparenz, die Ratings für die globalen Fremdkapitalmärkte und für die Marktteilnehmer bieten; und

befasst sich mit den sich entwickelnden Impulsen und der Transparenz, die Ratings für die globalen Fremdkapitalmärkte und für die Marktteilnehmer bieten; und Technology & Innovation beleuchtet, wie Innovation und interoperable Technologie im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie stehen.

Der Moody’s Investor Day findet am 10. März 2022 von 8.00 bis 13.30 Uhr ET an der New Yorker Börse statt. Im Rahmen der Veranstaltung werden hochrangige Führungskräfte die Geschäftsbereiche und langfristigen Strategien des Unternehmens erörtern und ein aktuelles Bild des derzeitigen Finanz- und Geschäftsumfelds präsentieren. Von 8.30 bis 10.00 Uhr findet eine Live-Übertragung der Einführungsworte und der Fragerunde mit hochrangigen Führungskräften von Moody’s statt. Die Links zur Live-Übertragung werden auf der Moody's Investor Day-Website zur Verfügung gestellt und den angemeldeten Teilnehmern kurz vor Beginn der Veranstaltung per E-Mail zugesandt.

Eine Anmeldung zum Investorentag ist zwingend erforderlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Moody’s Investor Relations: ir@moodys.com.

ÜBER MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE:MCO) ist ein global aufgestellter, integrierter Risikobewerter, der Unternehmen in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Daten, analytischen Lösungen und Erkenntnisse des Unternehmens unterstützen Entscheidungsträger in ihren Bemühungen, Gelegenheiten aufzuspüren und Risiken aus Geschäften mit anderen zu managen. Wir sind davon überzeugt, dass mehr Transparenz, fundiertere Entscheidungen und ein gerechter Zugang zu Informationen den Weg hin zu gemeinsamem Fortschritt freimachen. Mit über 13.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern verbindet Moody’s internationale Präsenz mit lokaler Kompetenz und über einem Jahrhundert Erfahrungen in den Finanzmärkten. Weitere Informationen erhalten Sie unter moodys.com/about

SHIVANI KAK

Investor Relations

Tel.: +1 212.553.0298

shivani.kak@moodys.com

JOE MIELENHAUSEN

Communications

Tel.: +1 212.553.1461

joe.mielenhausen@moodys.com