Moody’s übernimmt ZM Financial Systems und stärkt dadurch die Risikobewertungsmöglichkeiten US-amerikanischer Banken

Die Moody’s Corporation (NYSE:MCO) gab heute bekannt, dass sie das Unternehmen ZM Financial Systems (ZMFS) übernommen hat, einen führenden Anbieter von Risiko- und Finanzmanagementsoftware für den US-amerikanischen Bankensektor. Die Transaktion fördert die Positionierung von Moody's als führender Anbieter im Bereich der integrierten Risikobewertung. Sie erweitert die Palette an Unternehmensrisikolösungen von Moody's Analytics, die Finanzinstitute dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen zu fällen.

Die Produktpalette von ZMFS umfasst Schlüsselsysteme und -dienstleistungen, die von Banken und anderen Finanzinstituten für die Risikomodellierung und das Risikomanagement sowie für wesentliche Geschäftsentscheidungen genutzt werden, die im Zusammenhang mit dem Asset Liability Management (ALM), mit dem Portfoliomanagement sowie mit der Liquidität, Solvabilität und Budgetierung stehen. Unter Nutzung einer umfassenden Cashflow-Engine ermöglichen diese Lösungen Bankexperten die Prognose und den Stresstest ihrer Bilanzen, indem Datenmuster analysiert, Positionen modelliert, mit Wertpapieren gehandelt sowie Kredite an- und verkauft werden.

„Die innovativen Analysetools von ZM Financial sind eine verlässliche Quelle für Risikomanagementsoftware, die von Banken, Genossenschaftsbanken und Broker-Dealern in den USA verwendet wird“, so Stephen Tulenko, President von Moody's Analytics. „Die führende ALM-Kompetenz von ZM Financial stärkt die globale Führungsposition von Moody's im Bereich der Risikobewertung und wird uns dabei unterstützen, Finanzinstitute aller Größenordnungen bedienen zu können.“

Mit der Übernahme von ZMFS kann Moody's Analytics sein Angebot für den US-amerikanischen Bankensektor ausbauen. Die Produkte von ZMFS ergänzen die Tools von Moody's Analytics für Kreditvergabe und Kreditwürdigkeitsprüfung, Buchhaltung, Portfoliomanagement und Prognose, zu denen auch CreditLens™, ImpairmentStudio® und Capital Risk Analyzer zählen. So entsteht eine leistungsstarke Palette an Banking-Lösungen für den US-amerikanischen Markt.

„Dass wir jetzt Teil von Moody's sind und in die namhaften Wirtschafts- und Verhaltensmodelle des Unternehmens integriert sind, wird unser Angebot für Finanzinstitute auf eine neue Stufe stellen“, so Butch Miner, Mitbegründer von ZMFS. „Gemeinsam werden wir unsere Analyselösungen weiterentwickeln und Prozesse optimieren, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele in Bezug auf kontinuierliches Wachstum und Risikomanagement zu erreichen“, so Dai Zhao, Mitbegründer von ZMFS.

Moody’s Analytics wird ZMFS in den Unternehmensbereich Enterprise Risk Solutions (ERS) integrieren.

Die Investition wurde mit liquiden Mitteln finanziert; sie wird voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von Moody's im Jahr 2020 haben.

