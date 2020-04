Morgan Stanley belässt Airbus auf 'Overweight' - Ziel 86 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Airbus nach Stornierungen und der Verschiebung von Auslieferungen durch den Leasing-Anbieter Avalon auf "Overweight" belassen. Avalons Schritt decke sich mit den von ihm bereits zu Beginn der vergangenen Woche vorgenommenen Änderungen an seinen Schätzungen, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Kursziel beließ der Experte bei 86 Euro. Airbus scheine sich mit Blick auf die allgemeine Verringerung der Marktkapazitäten durch die Airlines besser als Boeing zu schlagen./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020

