Morgan Stanley belässt Airbus auf 'Overweight' - Ziel 94 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Innerhalb des europäischen Transportsektors dürften Unternehmen aus der Bahnindustrie und Anbieter rein elektrisch betriebener Straßenfahrzeuge in den kommenden zehn Jahren die größten Wachstumschancen haben, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie des Luftfahrtkonzerns gehöre zu seinen bevorzugten Sektorwerten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 04:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.