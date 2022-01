Morgan Stanley belässt Holcim auf 'Overweight' - Ziel 74 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Holcim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Analystin Cedar Ekblom zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie noch überzeugter als bislang von ihrem positiven Urteil über den Schweizer Baustoffkonzern. Holcim nutze den Trend zur Dekarbonisierung für sein Wachstum und akzeptiere die Verringerung von CO2-Emissionen nicht nur einfach als nötig, um Kosten und Risiken zu verringern. Das Umsatzwachstum und Renditepotenzial von Holcim sei unterbewertet./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.