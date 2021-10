Morgan Stanley belässt Infineon auf 'Overweight' - Ziel 39 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Infineon angesichts des Kapitalmarkttages und eines Ausblicks auf das neue Geschäftsjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Aussagen implizierten einen Umsatz von 12,65 Milliarden Euro und lägen damit über den Markterwartungen, schrieb Analyst Dominik Olszewski in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Sektorvergleich dürfte dies eine bessere Kursentwicklung nach sich ziehen. Beim Umsatzziel sehe er sogar Spielraum bis an die 13-Milliarden-Euro-Marke./tih/la

