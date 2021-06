Morgan Stanley belässt Knorr-Bremse auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Knorr-Bremse angesichts des Interesses an einem Einstieg bei Hella auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Ein solcher Zukauf würde zu diesem Zeitpunkt eher überraschend kommen, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund sei womöglich die Kompetenz des Autozulieferers im Bereich Bordelektronik und autonomes Fahren. Knorr verspreche sich dabei wohl vor allem Synergien mit dem eigenen Nutzfahrzeug-Zuliefergeschäft./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / 14:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

