Morgan-Stanley-Fonds bieten für Tele Columbus

Frankfurt (Reuters) - Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus soll einen neuen Großaktionär bekommen.

Eine Gesellschaft von Morgan Stanley Infrastructure Partners kündigte am Montag ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von 3,25 Euro je Aktie an. Tele Columbus und sein Ankeraktionär United Internet teilten mit, sie unterstützten die Transaktion. United Internet wolle seinen Minderheitsanteil von 29,9 Prozent an Tele Columbus bei Erfolg des Übernahmeangebots in die Bietergesellschaft einbringen und als Breitband-Partner mit im Boot bleiben.