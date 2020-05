Morgan Stanley hebt H&M auf 'Equal-weight' - Ziel 90 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Hennes & Mauritz von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel auf 90 schwedische Kronen belassen. Analyst Geoff Ruddell widmete sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie dem "Einzelhandel in einer post-Covid-Welt". Die Corona-Krise werde die Branche nachhaltig verändern, so der Experte. Im gewichteten Schnitt senkte er seine Schätzungen für das laufende Jahr um 65 und für 2021 um 40 Prozent. Mit seinen Favoriten AB Foods, Kingfisher und Marks & Spencer stuft er nur drei Papiere positiv ein./ag/mis

