Morgan Stanley hebt Kone auf 'Equal-weight' und Ziel auf 58 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Kone von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 58 Euro angehoben. Die Aktie des Aufzugherstellers habe sich im bisherigen Jahresverlauf um rund 12 Prozent schlechter als der Branchendurchschnitt entwickelt, schrieb Analystin Lucie Carrier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da Kone unter der nachlassenden Auftragsdynamik und geringeren China-Geschäften gelitten habe, sehe sie nun eine gute Gelegenheit für eine Hochstufung des Papiers./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

