Morgan Stanley hebt Renault auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Renault von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 45 Euro angehoben. Lieferkettenprobleme und Kostenexplosion hätten die Gewinnerholung der Franzosen ausgebremst, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis wie auch die Aktien hinkten der Branche hinterher. Das Jahr 2022 dürfte aber besser werden, wenn sich die Produktion von sehr niedrigem Niveau aus erholen könne./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.