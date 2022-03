Morgan Stanley hebt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 165 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Siemens von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 172 auf 165 Euro gesenkt. Die überzogene Abwertung des Siemens-Aktienkurses sei eine Chance für Anleger, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Vergleich zu den Konkurrenzwerten ABB und Schneider sprach er von einer "bedeutenden Abweichung" der Bewertung, die schwierig zu rechtfertigen sei. Der Aktienkurs preist derzeit in seinen Augen fast schon das düstere Szenario einer globalen Rezession ein./tih/edh

