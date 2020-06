Morgan Stanley hebt Ziel für Bayer auf 88 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Bayer nach dem Glyphosat-Vergleich in den USA von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Mark Purcell sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer aus finanzieller Sicht vernünftigen Einigung mit den Klägern. Damit ließen sich auch die weiteren Rechtsstreitigkeiten erfolgreich klären, zudem habe der Konzern für die Entschädigungssumme eine Grenzmarke gesetzt. Die Belastung der Aktie durch die hohe Unsicherheit entfalle damit und Bayer könne sich auf seine Ziele für 2023 konzentrieren./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.