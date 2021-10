Morgan Stanley hebt Ziel für Deutsche Börse - 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Börse von 158,10 auf 159,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Er habe seine Schätzungen bis 2023 moderat nach oben gesetzt, schrieb Analyst Bruce Hamilton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet nach dem jüngsten Quartalsbericht nun mit etwas geringeren Kosten und etwas höheren Umsätzen in den Segmenten EEX (Commodities) und 360T (Devisenhandel) sowie bei dem übernommenen US-Aktionärsberater Institutional Shareholder Services./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 15:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.