Morgan Stanley hebt Ziel für Rio Tinto - 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Rio Tinto von 4250 auf 4290 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Bewertung der Papiere des Bergbaukonzerns erscheine zwar im historischen Vergleich attraktiv, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Gewinne im Eisenerzgeschäft seien aktuell aber außergewöhnlich. Insgesamt sieht der Experte dank dynamischerer Konjunkturerholung und steigender Inflationserwartungen ein gutes Branchenumfeld./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2020 / 20:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.