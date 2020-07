Morgan Stanley hebt Ziel für UBS auf 12 Franken - 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für UBS von 11 auf 12 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analystin Magdalena Stoklosa erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für die Großbank aufgrund höherer Erträge im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung sowie niedrigerer Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten. Die Kurstreiber bei der UBS seien aber längerfristiger geprägt. Sie sieht derzeit bei den Konkurrenten Credit Suisse und Julius Bär mehr Kurspotenzial./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.