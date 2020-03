Morgan Stanley hebt Ziel für Vonovia auf 58 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Vonovia von 52 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Bart Gysens passte seine Prognosen für den europäischen Immobiliensektor an die jüngste Quartalsberichtssaison an und berücksichtigte dabei auch die aktuelle Coronavirus-Krise. Für die meisten Sektorunternehmen habe er seine Nettovermögenswert-Prognosen der Jahre 2020 und 2021 erhöht, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die zu Jahresbeginn noch als teuer angesehene Branche schätzt er mittlerweile als fair bewertet ein./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.