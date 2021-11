Morgan Stanley nimmt Delivery Hero mit 'Overweight' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere von Delivery Hero bei einem Kursziel von 155 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Dies schrieb Analystin Miriam Adisa in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal am 11. November. Der Fokus dürfte sich damit wieder auf die Umsatzentwicklung richten und auf die im Vergleich zur Konkurrenz überdurchschnittliche Dynamik des Bruttowarenwerts (GMV)./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2021 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.