Morgan Stanley nimmt IAG mit 'Overweight' auf - Ziel 2,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere von IAG bei einem Kursziel von 2,50 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analystin Carolina Dores glaubt in einer am Montag vorliegenden Studie an die "Rückkehr des Klassenbesten". Nachlassende Reisehemmnisse in Großbritannien und Irland dürften zu steigender Nachfrage und letztlich einer Erholung von Margen und Barmittelzuflüssen führen, so die Expertin. Die Aktien der Airline gehörten in Europa zudem zu den günstigsten der Branche./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.