Morgan Stanley senkt Compugroup auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Morgan Stanley hat Compugroup in einem Ausblick auf 2022 von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 70,00 auf 70,50 Euro angehoben. Das auf das Gesundheitswesen spezialisierte Software-Unternehmen habe 2021 zunehmend investiert, um von den Wachstumschancen im Sektor zu profitieren, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Technologiebranche. Er aktualisierte nun seine kurzfristigen Schätzungen und verschob den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft. Das Aufwärtspotenzial zu seinem Kursziel sei nun aber nur noch sehr begrenzt./ck/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.