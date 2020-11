Morgan Stanley senkt Novo Nordisk auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Morgan Stanley hat Novo Nordisk angesichts geschwundener Hoffnungen rund um Medikamente gegen Alzheimer von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 435 auf 425 dänische Kronen gesenkt. Analyst Mark Purcell verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass ein Komitee der US-Gesundheitsbehörde FDA empfahl, das Alzheimer-Mittel des Biotech-Unternehmens Biogen nicht zuzulassen. Wegen bisher optimistischer Erwartungen habe auch die Aktie des Diabetesspezialisten zugelegt und sei erst kürzlich auf ein Vierjahreshoch gestiegen. Im Vergleich zum Sektor werde sie mit einer Prämie von rund 40 Prozent gehandelt. Nun jedoch dürften sich Anleger unter anderem wieder auf den fortgesetzten Preisdruck in den USA fokussieren./ck/mis

