Morgan Stanley senkt Salzgitter auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Salzgitter AG von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 13,50 auf 15,80 Euro angehoben. Nach einer zuletzt starken Kursentwicklung habe sich das Verhältnis von Chancen und Risiken nun verschlechtert, argumentierte Analyst Alain Gabriel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein Favorit in der Stahlbranche ist ArcelorMittal./tih/ajx

09.12.2020

