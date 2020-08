Morgan Stanley senkt Ziel Beiersdorf auf 78 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Beiersdorf von 81 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Langfristig biete der Konsumgüterherstellers zwar interessante Perspektiven, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zunächst gebe es aber Risiken. Es drohten Belastungen für Free Cash Flow, Margen und Ziele. Die Erholung im zweiten Halbjahr dürfte träge verlaufen. Die Gewinnmitnahmen dürften anhalten./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2020 / 15:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.