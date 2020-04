Morgan Stanley senkt Ziel für Bayer auf 83 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Bayer vor Zahlen von 86 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Mark Purcell reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für Umsatz und Gewinn (Ebitda) des Pharma- und Agrarchemiekonzerns im Gesamtjahr 2020. Damit trug der Experte den zuletzt gesunkenen Preisen für Soja und Mais Rechnung. Auch in den Jahren 2021 bis 2022 erwartet Purcell niedrigere Erlöse und Erträge, dies werde jedoch auch in hohem Maße durch Wechselkurse beeinflusst./ssc/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 12:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.