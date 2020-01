Morgan Stanley senkt Ziel für Salzgitter auf 19 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Salzgitter von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Konjunkturindikatoren besserten sich und die Stahlmargen dürften im vierten Quartal die Talsohle durchschritten haben, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kurse seien jedoch bereits seit August wieder deutlich gestiegen, trotz mäßiger Stahlpreise. Der Experte ist für die Branche nun vorsichtiger gestimmt./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: / 09.01.2020 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

